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НХЛ. «Тампе» победила «Эдмонтон», «Каролина» проиграла «Сент-Луису»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 ноября, 03.30, «Canadian Tire Centre»
-
0:1 – 3
Холл (Грин, Хишир)
-
0:2 – 11
Палмиери (Хишир, Лавджой)
-
1:2 – 12
Шабо (Тирни, Райан)
-
2:2 – 12
Стоун (Дзингел, Дюшен)
-
3:2 – 22
Уайт (Пол, Стоун)
-
4:2 – 27
Стоун (Шабо, Дюшен)
-
5:2 – 37
Уайт (Шабо, Стоун)
-
6:2 – 50
Дзингел (Стоун)
-
6:3 – 54
Зэйджак (Ватанен, Колман)
-
7:3 – 58
Пяярви-Свенссон (Дюшен, Тирни)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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