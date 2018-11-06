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НХЛ. «Тампе» победила «Эдмонтон», «Каролина» проиграла «Сент-Луису»

07.11.2018 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Вегас 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Браун ()
2:0 – 20 Марнер (Хайман, Таварес)
2:1 – 31 Икин (Меррилл, Теодор)
3:1 – 59 Кадри (Марло, Браун)
Рейнджерс – Монреаль 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Татар (Петри, Джорди Бенн)
1:1 – 15 Крайдер (Хэйс)
1:2 – 24 Татар (Галлахер, Дано)
1:3 – 26 Доми (Петри, Галлахер)
2:3 – 37 Деанджело (Веси, Хэйс)
3:3 – 48 Бучневич (Хэйс, Стаал)
4:3 – 57 Пионк (Зибанежад, Крайдер)
5:3 – 58 Зибанежад (Шей, Наместников)
Коламбус – Даллас 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Дюклер (Дженнер, Веренски)
2:0 – 31 Нутиваара (Савар, Панарин)
3:0 – 37 Фолиньо (Веннберг)
3:1 – 43 Бенн (Хейсканен, Клингберг)
4:1 – 58 Мюррей (Дубински, Джонс)
Оттава – Нью-Джерси 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)
Дата проведения
7 ноября, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Холл (Грин, Хишир)
0:2 – 11 Палмиери (Хишир, Лавджой)
1:2 – 12 Шабо (Тирни, Райан)
2:2 – 12 Стоун (Дзингел, Дюшен)
3:2 – 22 Уайт (Пол, Стоун)
4:2 – 27 Стоун (Шабо, Дюшен)
5:2 – 37 Уайт (Шабо, Стоун)
6:2 – 50 Дзингел (Стоун)
6:3 – 54 Зэйджак (Ватанен, Колман)
7:3 – 58 Пяярви-Свенссон (Дюшен, Тирни)
Детройт – Ванкувер 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Петтерссон (Голдобин, Эрикссон)
0:2 – 31 Хаттон (Годетт, Гадбрэнсон)
1:2 – 33 Абделькадер ()
2:2 – 41 Нюквист ( де ла Роз)
Тампа-Бэй – Эдмонтон 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Дата проведения
7 ноября, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Стэмкос (Кучеров)
2:0 – 19 Пойнт (Джонсон, Гурде)
2:1 – 32 Строум (Клефбом)
3:1 – 33 Гурде (Пойнт, Макдона)
4:1 – 38 Кучеров (Коберн, Стэмкос)
4:2 – 40 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Рэтти)
5:2 – 48 Кучеров (Стэмкос, Миллер)
Сент-Луис – Каролина 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 О′Райлли (Пьетранжело, Тарасенко)
2:0 – 14 Фаббри (Томас, Перрон)
2:1 – 19 Слэвин (Валльмарк, Уильямс)
3:1 – 19 О′Райлли (Тарасенко, Бозак)
4:1 – 56 О′Райлли (Бозак, Стеен)
Лос-Анджелес – Анахайм 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Браун (Картер, Ковальчук)
2:0 – 13 Клиффорд (Льюис, Мартинес)
3:0 – 24 Ковальчук (Кэмпбелл, Тоффоли)
3:1 – 33 Кеслер (Монтур, Петтерссон)
4:1 – 57 Тоффоли (Ковальчук, Мартинес)
Сан-Хосе – Миннесота 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Дата проведения
7 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Серенсен (Райан, Бернс)
2:0 – 25 Торнтон (Гудроу, Серенсен)
2:1 – 32 Паризе (Койву, Нидеррайтер)
3:1 – 37 Суомела (Диллон, Серенсен)
3:2 – 41 Сперджен ()
3:3 – 43 Дамба (Сутер, Койву)
4:3 – 47 Гудроу (Бернс)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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