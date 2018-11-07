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Массимилиано Аллегри: «Хорошие новости в том, что мы проиграли наименее важный матч»

08.11.2018 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы поражением, потому что команда играла хорошо. Нужно прибавлять в завершении атак, поскольку нам не удается поставить точку в матчах, которые мы контролируем. 

Понимали, что при наличии Маруана Феллайни нужно избегать стандартов, однако в этом сезоне мы слишком часто позволяем сопернику исполнять штрафные. «Манчестер Юнайтед» мог забить только со стандартов – и мы предоставили им возможности для этого.

Тем не менее мы все еще возглавляем группу. Победа и поражение в матчах с «Манчестер Юнайтед» – приемлемый результат, если только не принимать во внимание ход этих встреч.

Думаю, в перспективе это принесет нам пользу, поскольку мы должны научиться не выключаться в такие моменты. Видел, что «Манчестер Юнайтед» в таком же стиле сыграл в АПЛ в минувшие выходные: за 80 минут они мало что показали, а затем победили в схожих обстоятельствах. 

Сегодня у нас был шанс досрочно гарантировать себе первое место. Похвалю команду за хорошую игру, однако хорошая игра без результата стоит немного.

Гол Криштиану Роналду получился невероятным, но у нас была масса моментов. Если бы мы их использовали, то только в первом тайме могли забить три или четыре раза.

В футболе можно выиграть или проиграть, хорошие новости в том, что мы проиграли наименее важный матч», – подчеркнул Аллегри.

 
 
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче Лиги чемпионов.
 
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