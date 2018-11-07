Жозе Моуринью: «У «Ювентуса» фантастическая команда. Горжусь своими парнями, они играли до самого конца»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1).

«Это была очень хорошая игра, топовый матч. Мы сыграли на высоком уровне. После гола у нас было минут пять, чтобы снова прийти в себя, но команда играла до самого конца.

В этот прекрасный итальянский день я кое-что сделал (Моуринью обратился к трибунам и приложил руку к уху – прим.). Знаю, миллионы обрадовались этой победе. Но я уважаю «Ювентус» и их уровень. Очень горжусь своими парнями, поскольку они сделали все возможное.

Парочка наших игроков сказали в интервью, что они немного... (делает неопределенный жест – прим.) Мы не должны чувствовать, будто мы хуже. Мы оказались в ситуации, когда понимали, что нужно играть до последней секунды. Парни отлично начали матч, все было под контролем.

У «Ювентуса» феноменальные футболисты. Гол Криштиану Роналду был прекрасен, а великолепный пас отдал центральный защитник (Леонардо Бонуччи – прим.)! Это фантастическая команда, которая потрясающе играет дома.

Нам осталось провести дома один матч против «Янг Бойз». Если я правильно посчитал, тогда мы выйдем в плей-офф (только если «Валенсия» не победит «Ювентус» – прим.), так что, думаю, теперь дело за болельщикам на «Олд Траффорд». Надеюсь, мы приедем вовремя! Сегодня у нас было прекрасное сопровождение, спасибо итальянской полиции. Надеюсь, мы наберем три очка», – заявил Моуринью.