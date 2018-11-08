Николай Ходасевич: «Александр Глеб не завершит карьеру. Вот мой прогноз»

Журналист Николай Ходасевич признался, что впечатлен игрой возрастных полузащитников БАТЭ Игоря Стасевича и Александра Глеба.

«Игорь Стасевич прямо сейчас – лучший футболист 2018 года. По совокупности матчей в этом нет никаких сомнений. А еще и за сборную, наверное, сыграет. И знаете что еще подумал? Александр Глеб не завершит карьеру. Вот мой прогноз», – заверил Ходасевич в своем влоге .

Александр Глеб: «Карьера? Дождусь окончания сезона, а там посмотрим. Надо с семьей решить»

Видео: Youtube-канал Николая Ходасевича