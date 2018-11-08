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Николай Ходасевич: «Александр Глеб не завершит карьеру. Вот мой прогноз»
09.11.2018 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич признался, что впечатлен игрой возрастных полузащитников БАТЭ Игоря Стасевича и Александра Глеба.
«Игорь Стасевич прямо сейчас – лучший футболист 2018 года. По совокупности матчей в этом нет никаких сомнений. А еще и за сборную, наверное, сыграет. И знаете что еще подумал? Александр Глеб не завершит карьеру. Вот мой прогноз», – заверил Ходасевич в своем
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Журналист Николай Ходасевич признался, что впечатлен игрой возрастных полузащитников БАТЭ Игоря Стасевича и Александра Глеба.
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