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Александр Глеб: «Карьера? Дождусь окончания сезона, а там посмотрим. Надо с семьей решить»

09.11.2018 01:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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37-летний полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб пока не решил, завершит ли карьеру по окончании этого сезона, сообщает «Прессбол»

– Что для вас значит вызов в сборную?

– В сборную еду всегда с удовольствием. Перед нами стоит задача – и эту задачу хочется выполнить. Карьера? Дождусь окончания сезона, а там посмотрим. Честно говоря, не знаю. Надо с семьей решить, – сказал Глеб. 

 

 

 
 
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37-летний полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб пока не решил, завершит ли карьеру по окончании этого сезона, сообщает «Прессбол».
 
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