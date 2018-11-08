Александр Глеб: «Карьера? Дождусь окончания сезона, а там посмотрим. Надо с семьей решить»

37-летний полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб пока не решил, завершит ли карьеру по окончании этого сезона, сообщает «Прессбол» .

– Что для вас значит вызов в сборную?

– В сборную еду всегда с удовольствием. Перед нами стоит задача – и эту задачу хочется выполнить. Карьера? Дождусь окончания сезона, а там посмотрим. Честно говоря, не знаю. Надо с семьей решить, – сказал Глеб.