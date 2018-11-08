Егор Филипенко: «Утром позвонила жена и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен»

Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что перед матчем с «Челси» (0:1) его окрыляла мысль о рождении дочки.

– Провели достойный матч, за него нам точно будет не стыдно. При чуть большем везении могли надеяться на что-то большее, чем поражение с минимальным счетом.

– Вы провели этот матч в новом статусе…

– Да, так получилось, что утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен. Поэтому перед игрой мысли немного путались. Поэтому я сейчас спешу к семье. Как назовем девочку, еще будем решать. 2500 грамм, 47 сантиметров.

– «Види» победил ПАОК…

– У нас впереди две игры, и все в наших руках. Надо обыгрывать «Види» дома и смотреть, как сыграет ПАОК. Думаю, все будет понятно после следующей игры, – заверил Филипенко корреспондента «Прессбола» .