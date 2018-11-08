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Владимир Денисов: «Последние годы матчи с любым соперником даются нам тяжело. Я уже не помню, чтобы мы кого-то так уверенно обыгрывали»

09.11.2018 00:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов подытожил матч Кубка четырех наций против Франции (5:2). 

– Побеждать всегда приятно. Мы не очень удачно начали матч, немного нервозно. Нас французы сильно перебрасывали, а у нас до середины первого периода вообще бросков не было. Может быть, сказалось волнение. Все-таки, это, можно сказать, первая игра сезона у сборной. Новый тренер и было большое желание у ребят. Плюс во втором периоде много удалений было, а вот с третьим все сложилось удачно и нам удалось забить голы и выиграть матч. Здорово!

– Французы забросили дважды за одну минуту. За счет чего удалось переломить игру, и сложно ли было возвращаться?

– Мы следовали своему плану на игру. Поговорили в перерыве, что нужно больше активничать и переводить шайбу в зону соперника, больше нацеленности на ворота – и это принесло свои плоды. Мы начали доставлять шайбу на «пятак», идти в борьбу, заставлять соперника ошибаться.

– Это первый турнир под руководство Андрея Сидоренко. Как работается с новым тренером, какая атмосфера в команде сейчас?

– Отличная атмосфера. Работается тоже здорово. Хотя мы провели всего две тренировки и сложно пока говорить глобально. Но ничего нового в хоккее еще не придумали и у нас обычная рабочая атмосфера. Дружны все ребята

– Турнир по сути товарищеский. Это как-то сказывается на настроении команды?

– Несмотря на товарищеский характер турнира, мы все равно играем для болельщиков. Тем более мы играем дома, и всегда хочется побеждать. Не смотрим ни на статус турнира, ни на статус соперника. Поэтому будем стараться выходить и выигрывать.

– Впереди ждет Словения и Латвия. Как оцениваете эти команды? С кем будет проще?

– Да ни с кем проще у нас не бывает. У нас все игры сложные, но надо фокусироваться на своей игре. Выходить, делать то, что от нас требуется и выигрывать.

– В сфере событий последних лет, можно сказать, что даже на этом турнире матч со словенцами будет особенным?

– Да у нас все матчи особенные. Последние годы нам с любым соперником матчи даются тяжело. Я уже не помню, чтобы мы кого-то так, прям, уверенно обыгрывали. Все в хоккей научились играть и поэтому на любого соперника нужно серьезно настраиваться, – выразил мнение Денисов в комментарии «Прессболу»

 
 
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов подытожил матч Кубка четырех наций против Франции (5:2).
 
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