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Николай Ходасевич: «БАТЭ провел просто образцовый матч, которым хочется гордиться»

09.11.2018 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич в видеоролике на своем Youtube-канале признался, что горд БАТЭ за матч против «Челси» (0:1). 

«Игра в футбол – простая штука: чем меньше ты ошибаешься, тем меньше у тебя шансов на поражение. Дело ведь не только в атакующих действиях, которые нравятся болельщикам. Важно, как ты обороняешься. БАТЭ на протяжении сорока пяти минут как раз таки отоборонялся идеально и отличался от предыдущих матчей именно этим качеством. Он не допускал самостоятельных ошибок. Помните, сколько начудили в домашнем матче с ПАОКом? Помните гостевой против «Челси»?

И вот теперь 45 минут, за которые хотелось аплодировать и которыми хотелось гордиться. Это ведь разница в уровнях. С чем сравнить БАТЭ и «Челси»? На «Запорожце» ты выходишь на трассу против «Мерседеса» и полдистанции едешь вровень, нос в нос. И тебе аплодируют. «Борисов-Арена» аплодировала. 

А дальше второй тайм, когда ты выходишь и как-то сразу не получается – возникает тревога от того, что придет самостоятельная ошибка. Она и приходит от несогласованности. Это несогласованность приводит к тому, что не успевают перестроиться и сориентироваться, что пойдет передача Эмерсона с фланга и Жиру пробьет в ближний угол. С этим ничего не поделаешь. А две перекладины? А две хорошие атаки? Это все плюс. Но, если ты ошибаешься, нужно еще и реализовывать. На таком уровне БАТЭ провел просто образцовый матч, за который не то чтобы не стыдно – которым хочется гордиться. 

Помните улыбку Алексея Баги в Лондоне? Она ведь характеризовала именно это. 1:3? Это по счету 1:3. Это первый тайм, в котором пропустили много, а во втором-то пытались играть. Накануне матча звучали слова о том, что пора вылазить из своей скорлупы и стоит готовиться к равной игре. Эти слова же не пустые. Проиграли? Бывает. Ничего страшного. Поехали дальше», – с оптимизмом смотрит на ситуацию Ходасевич. 

Видео: Youtube-канал Николая Ходасевича

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич в видеоролике на своем Youtube-канале признался, что горд БАТЭ за матч против «Челси» (0:1).
 
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