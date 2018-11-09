Александр Глеб: «Кононову в «Спартаке» нужен жесткий помощник, чтобы ставить на место зарвавшихся игроков»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о том, что он думает по поводу возможного назначения его соотечественника Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака».

«Я считаю, что Кононов – хороший специалист, и думаю, что его возможное назначение в «Спартак» – это правильный шаг. На мой взгляд, он очень спокойный и порядочный человек, хороший тактик. Мы с ним неоднократно разговаривали, и, честно, на меня он произвел хорошее впечатление и как человек, и как тренер. Самое главное, чтобы руководство его поддержало, все-таки трудно прийти в команду и сразу дать результаты, чтобы команда заиграла так, как хочет руководство. Перед глазами «Монако» – вроде, поменяли тренера, а все же тяжело. Хотя у Анри огромный опыт. Может, и не в тренерском штабе, но человек поиграл на высоком уровне и работал под руководством самых топовых тренеров. Надо время, чтобы подстроить под себя команду, сформировать игровой рисунок. Поэтому, конечно, надо будет перестроиться, понять, какой философии Кононов будет придерживаться в «Спартаке». В любом случае, что-то поменять надо.

Можно ли сравнить Кононова с Гончаренко? Они разные тренеры, Кононов более мягкий, спокойный, рассудительный, он даже немного как европеец. А Гончаренко – и тактик сильный, и в психологии футболистов разбирается, он более эмоциональный и требовательный, я бы сказал. Умеет завести, и это то, что нужно российским футболистам. По-другому трудно замотивировать. Сколько иностранных тренеров приходило в российские команды и сборную, и я бы не сказал, что кто-то из них особо впечатлил результатами. Были какие-то выстрелы, сезоны, а потом опять спады и неудачи. А Гончаренко на протяжении уже скольких сезонов здорово мотивирует. Лидеры уходят из команд, а ЦСКА все равно продолжает показывать красивый футбол, бороться за медали и достойно представлять российский футбол на международной арене. В этом плюс Гончаренко, и этим он отличается. А на Кононова посмотрим. Главное, чтобы его понимали и поддерживали игроки. Чтобы не было обид, чтобы не строили никаких интриг за спиной. Всем нравиться, конечно, невозможно, но футболисты должны понимать, что не на них одних строится игра. Нужно, чтобы они положительно воспринимали тренера, ну, и старались.

Кононов слишком мягкий для «Спартака»? Он просто такой человек. В Европе все тренера такие – спокойные и мягкие. А игроки спокойно воспринимают решения тренера, нет обид и жалоб. Игроки все обсуждают с самим тренером, находят компромиссы. Для «Спартака» было бы здорово взять какого-то жесткого помощника, чтобы он ставил на место зарвавшихся игроков», – сказал Глеб в беседе с корреспондентом Sport24.ru .