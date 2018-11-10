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Матч финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» отменен из-за плохой погоды
11.11.2018 00:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» отменен.
Причина – плохие погодные условия в Буэнос-Айресе.
Изначально сообщалось о том, что старт игры могут перенести на два часа позже.
В конечном итоге было принято решение перенести матч на другой день.
Матч должен был начаться в 23:00 по ,белорусскому времени.
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Первый матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» отменен.
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