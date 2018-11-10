Матч финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» отменен из-за плохой погоды

Первый матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» отменен.

Причина – плохие погодные условия в Буэнос-Айресе.

Изначально сообщалось о том, что старт игры могут перенести на два часа позже.

В конечном итоге было принято решение перенести матч на другой день.

Матч должен был начаться в 23:00 по ,белорусскому времени.