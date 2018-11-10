Андрей Сидоренко: «Несмотря на травму, Денисов приехал и помог создать такую атмосферу»

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко после поражения от Латвии (1:2, Б) рассказал, что доволен атмосферой в команде.

– Поздравляю Латвию с первом местом. Матч был интересным и достойным финала. Обе команды не хотели уступать. Робко начали поединок, пропустили шайбу, но хорошо, что команда не расклеилась, продолжали нагнетать у ворот соперника, активно действовала в зоне атаки. Могли выжать больше из тех моментов, которые у нас были. Ключевые шансы были в большинстве, которые могли решить исход встречи. Команда очень старательная, отмечу самоотдачу хоккеистов на этом турнире.

– Как оцените игру в большинстве?

– Конечно, ключевые моменты у нас, так и у Латвии были в большинстве, которые нужно было решать. Не хватало завершающего броска,поэтому такой результат. Понятно, что нужно наигрывать сочетания, но времени очень мало.

– Кто из игроков вас впечатлил?

– Мне понравилась атмосфера в команде. Роль капитана взял на себя Денисов. Несмотря на травму, приехал и помог создать такую атмосферу. Мы благодарны ему всей командой.

– Завтра у вас рабочий день?

– Не знаю, пока свободный. Готовлюсь к выходному.

– Как оцените функциональное состояние «динамовцев»?

– Мы пригласили хоккеистов на которых хотели посмотреть и познакомиться. Пока рано говорить какое функциональное состояние хоккеистов, судить по одному матчу...

– Не жалко, что оставили «динамовцев» вне заявки?

– Я знаю на что эти ребята способны. Мне важно было посмотреть, что команда покажет без них, – цитирует Сидоренко «Прессбол» .