Роналду забил «Милану». У него 14 (8+6) очков по системе «гол+пас» в 12 играх серии А

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол «Милану» (2:0) в матче 12-го тура серии А.

33-летний португалец набрал 14 (8+6) очков по системе «гол+пас» в 12 играх. Это лучший показатель в лиге.

По голам Роналду уступает на один мяч Кшиштофу Пентеку из «Дженоа» (9 голов).