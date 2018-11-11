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Роналду забил «Милану». У него 14 (8+6) очков по системе «гол+пас» в 12 играх серии А

12.11.2018 00:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол «Милану» (2:0) в матче 12-го тура серии А.

33-летний португалец набрал 14 (8+6) очков по системе «гол+пас» в 12 играх. Это лучший показатель в лиге.

По голам Роналду уступает на один мяч Кшиштофу Пентеку из «Дженоа» (9 голов).

 

 
 
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол «Милану» (2:0) в матче 12-го тура серии А.
 
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