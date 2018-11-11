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НХЛ. «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Вашингтон» играет с «Аризоной»

12.11.2018 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Сент-Луис – Миннесота 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Сундквист (Барбашев)
1:1 – 21 Паризе (Брудин, Нидеррайтер)
1:2 – 21 Эрикссон Эк (Койл, Гринуэй)
2:2 – 29 Пьетранжело (О′Райлли, Шварц)
2:3 – 47 Гранлунд (Цукер)

 

Флорида – Оттава 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)
Дата проведения
12 ноября, 01.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Дзингел (Лажойе, Тирни)
1:1 – 23 Барков (Дадонов, Хоффман)
2:1 – 26 Юбердо (Йэндл, Трочек)
3:1 – 34 Барков (Хоффман, Киселевич)
4:1 – 36 Брауэр (Ламмикко, Сивиур)
5:1 – 38 Ватрано (Киселевич, Юбердо)

 

Вашингтон – Аризона 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 01.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Хиностроза (Паник, Строум)
0:2 – 31 Паник ()
1:2 – 32 Бэкстрем (Боуи, Овечкин)
1:3 – 34 Гальченюк (Экман-Ларссон, Перлини)
1:4 – 58 Степан (Келлер, Гальченюк)

 

Виннипег – Нью-Джерси 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Рословик (Бафлин)
2:0 – 3 Шайфли (Элерс, Уилер)
2:1 – 7 Сени (Сиверсон, Братт)
3:1 – 22 Шайфли (Труба)
3:2 – 23 Колман (Сиверсон)
4:2 – 27 Элерс (Уилер, Шайфли)
5:2 – 32 Перро (Коннор, Литтл)

 

Бостон – Вегас 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Хейнен (Бьорк)
2:0 – 17 Лоузон (Мур, Курали)
3:0 – 20 Маршанд (Пастрняк, Бержерон)
3:1 – 30 Икин (Так)
4:1 – 56 Пастрняк (Крейчи, Крюг)

 

Сан-Хосе – Калгари 1:0 (1 период)
Дата проведения
12 ноября, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кэйн (Донской, Павелски)

 

Эдмонтон – Колорадо 0:1 (1 период)
Дата проведения
12 ноября, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон)

 

 
 
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