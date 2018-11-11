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НХЛ. «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Вашингтон» играет с «Аризоной»
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НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат .
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- Работал 12 лет без отдыха, а потом взял отпуск - и не вернулся. Белорус побывал во всех странах мира 11.11.2018,
Tut.by
- Стало известно, кто украл больше 20 туй на проспекте Победителей. Ущерб оценили в 840 рублей 11.11.2018,
Tut.by
- "Трэба мяняць або савецкія праграмы або Белакоза". Расказваем пра аднаго з лепшых беларускіх настаўнікаў 11.11.2018,
Tut.by
- Минлесхоз напоминает охотникам о запрете стрельбы в условиях ограниченной видимости 11.11.2018,
Полесская правда
- Лукашенко поздравил поляков с 100-летием восстановления независимости и напомнил про стабильность в Европе 11.11.2018,
Tut.by
- "Ум дико сексуален". В Минске Ирина Хакамада рассказала о трудоголиках, отдыхе и женском счастье 11.11.2018,
Tut.by
- Топливо на автозаправках Беларуси с 11 ноября дорожает на 1 копейку 11.11.2018,
Полесская правда