Александр Глеб: «Все получали кайф от игры? Да, было здорово и многое получалось. Реально радовались»

Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб прокомментировал победу над Люксембургом (2:0) в рамках Лиги наций.

– Как тебя сохранить до 2019? Когда начнется Лига наций, финал :)

– Не знаю, посмотрим! Я себя хорошо чувствую, но… Время покажет. Трудно сейчас загадывать. Но все сейчас рады, счастливы. Я надеюсь, что вся страна за нас радуется сейчас.

– Было ощущение, что все получали кайф от игры. Вот пас такой получался. Было такое?

– Ну да. Было здорово. Действовали не сказать что феноменально, но близко к этому. Многое получалось, подстраховывали, моменты создавали. Реально радовались.

– У сборной Беларуси в первой половине 82 процента аккуратность передач.

– Вот видишь? Вот видишь на что мы способны, когда есть желание :) Дай бог, чтобы это желание было в каждой игре.

– Скажи, чего не хватает во втором тайме. Вот эти последние 15 минут, было несколько моментов.

– Не знаю. Сбились на эти длинные передачи. Стали пытаться закидывать за спину защитникам. Наверное, за счет этого много потерь стало возникать. Надо было просто взять под контроль мяч. Думаю, что соперник бы в середине второго тайма встал. А так… Мы дали им возможность больше находиться с мячом. Они начали действовать, нагнетать. Но надо учиться на своих ошибках. Что мы и будем стараться делать, – сказал Глеб в эфире АБФФ-ТВ .