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Португалия первой вышла в полуфинал Лиги наций и примет турнир в июне 2019 года

18.11.2018 01:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Португалии сыграла вничью с Италией в матче Лиги наций (0:0).

Португальцы набрали 7 очков в 3 матчах и гарантировали себе первое место в группе. Таким образом, Португалия стала первой сборной, которая пробилась в полуфинал Лиги наций.

Кроме того, финальная часть турнира команд дивизиона A пройдет в Португалии в июне следующего года. Планируется, что УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев в следующем месяце.

Матчи финального турнира пройдут в Порту и Гимарайнше.

Как устроена Лига наций

 
 
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Сборная Португалии сыграла вничью с Италией в матче Лиги наций (0:0).
 
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