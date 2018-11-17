Португалия первой вышла в полуфинал Лиги наций и примет турнир в июне 2019 года

Сборная Португалии сыграла вничью с Италией в матче Лиги наций (0:0).

Португальцы набрали 7 очков в 3 матчах и гарантировали себе первое место в группе. Таким образом, Португалия стала первой сборной, которая пробилась в полуфинал Лиги наций.

Кроме того, финальная часть турнира команд дивизиона A пройдет в Португалии в июне следующего года. Планируется, что УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев в следующем месяце.

Матчи финального турнира пройдут в Порту и Гимарайнше.

Как устроена Лига наций