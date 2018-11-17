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Португалия первой вышла в полуфинал Лиги наций и примет турнир в июне 2019 года
18.11.2018 01:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Португалии сыграла вничью с Италией в матче Лиги наций (0:0).
Португальцы набрали 7 очков в 3 матчах и гарантировали себе первое место в группе. Таким образом, Португалия стала первой сборной, которая пробилась в полуфинал Лиги наций.
Кроме того, финальная часть турнира команд дивизиона A пройдет в Португалии в июне следующего года. Планируется, что УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев в следующем месяце.
Матчи финального турнира пройдут в Порту и Гимарайнше.
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Сборная Португалии сыграла вничью с Италией в матче Лиги наций (0:0).
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