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Чемпионат района по баскетболу среди предприятий, организаций и учреждений проходил на базе физкультурно-оздоровительного комплекса г. Несвижа 10-11 ноября. Команда филиала «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» заняла 3-е место, «серебро» завоевала команда СПК «Агрокомбинат Снов». Победу одержала команда ОАО «Городейский сахарный комбинат». Лучшими игроками чемпионата были признаны Владимир Василевич, Сергей Мацкевич и Игорь Праухин.





На фото: один из лучших игроков чемпионата — Сергей Мацкевич из команды СПК «Агрокомбинат Снов».

Анастасия СИНИЦЫНА,

инструктор-методист по туризму физкультурно-оздоровительного центра Несвижского района.