На 48-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Журавель.

Журавель являлся 6-кратным чемпионом Беларуси в качестве футболиста в составе минского «Динамо».

В тренерской карьере Журавля пять серебряных медалей чемпионата Беларуси: четыре с «Шахтером» и одна с минским «Динамо», а также Кубок Беларуси с брестским «Динамо».

Последним клубом Журавля был карагандинский «Шахтер». 3 июля 2018 стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, после чего Журавель вернулся в Минск и занялся лечением.

Tribuna.com выражает соболезнования родным и близким Владимира Журавля.