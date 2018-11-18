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Умер Владимир Журавель

19.11.2018 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На 48-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Журавель. 

Журавель являлся 6-кратным чемпионом Беларуси в качестве футболиста в составе минского «Динамо».

В тренерской карьере Журавля пять серебряных медалей чемпионата Беларуси: четыре с «Шахтером» и одна с минским «Динамо», а также Кубок Беларуси с  брестским «Динамо».

Последним клубом Журавля был карагандинский «Шахтер». 3 июля 2018 стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, после чего Журавель вернулся в Минск и занялся лечением.

Tribuna.com выражает соболезнования родным и близким Владимира Журавля.

 
Теги: Минск
 
 
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На 48-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Журавель.
 
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