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Умер Владимир Журавель
19.11.2018 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
На 48-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Журавель.
Журавель являлся 6-кратным чемпионом Беларуси в качестве футболиста в составе минского «Динамо».
В тренерской карьере Журавля пять серебряных медалей чемпионата Беларуси: четыре с «Шахтером» и одна с минским «Динамо», а также Кубок Беларуси с брестским «Динамо».
Последним клубом Журавля был карагандинский «Шахтер». 3 июля 2018 стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, после чего Журавель вернулся в Минск и занялся лечением.
Tribuna.com выражает соболезнования родным и близким Владимира Журавля.
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На 48-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Журавель.
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