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Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель

19.11.2018 07:18 — Новости Спорта | БелТА  
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Такая информация размещена на сайте карагандинского ФК "Шахтер" (Казахстан), сообщает БЕЛТА.

Футбольный клуб "Шахтер" стал последним местом работы Владимира Журавля. Он ушел из жизни на 48-м году после тяжелой и продолжительной болезни, говорится в сообщении на сайте ФК.

Владимир Журавель официально возглавил карагандинский "Шахтер" в январе 2018 года. До этого он был тренером брестского "Динамо". Команда под его руководством стала обладателем Кубка Беларуси и финишировало на 4-й позиции в национальном чемпионате.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Такая информация размещена на сайте карагандинского ФК "Шахтер"...
 
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