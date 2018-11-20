В полуфинале плей-офф Лиги наций Беларусь сыграет с Грузией

В полуфинале плей-офф Лиги наций в Беларусь сыграет с Грузией. Игра пройдет в марте 2020 года.

Сборная Косово встретится с Македонией.

Команда-хозяйка финала, после которого определится обладатель путевки на Евро-2020, станет известна после жеребьевки, которая пройдет 22 ноября 2019 года.

Хозяина финального матча, в котором определится обладатель путевки на ЕВРО-2020, назначит жеребьевка 22 ноября 2019 года.

Добавим, что командам еще предстоит борьба за попадание на Евро через официальную квалификацию.

Игорь Криушенко: «Возможно, в официальной квалификации к Евро уже не будет такого сильного давления»