|
В полуфинале плей-офф Лиги наций Беларусь сыграет с Грузией
21.11.2018 00:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале плей-офф Лиги наций в Беларусь сыграет с Грузией. Игра пройдет в марте 2020 года.
Сборная Косово встретится с Македонией.
Команда-хозяйка финала, после которого определится обладатель путевки на Евро-2020, станет известна после жеребьевки, которая пройдет 22 ноября 2019 года.
Хозяина финального матча, в котором определится обладатель путевки на ЕВРО-2020, назначит жеребьевка 22 ноября 2019 года.
Добавим, что командам еще предстоит борьба за попадание на Евро через официальную квалификацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинале плей-офф Лиги наций в Беларусь сыграет с Грузией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)