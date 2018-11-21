Максим Рыженков: «При ошеломительной поддержке тысяч болельщиков на трибунах в Турции мы победили одну из сильнейших сборных Европы»

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поздравил женскую сборную с победой и выполнением задачи по выходу в финальную стадию чемпионата Европы-2019.

– Доволен результатом. Команда показала хорошую игру. При ошеломительной поддержке тысяч болельщиков на трибунах в Турции мы победили одну из сильнейших сборных Европы и выполнили задачу по выходу в финальную стадию континентального первенство.

Конечно, здесь хотелось бы отметить работу главного тренера Наталии Трофимовой лично и всего тренерского штаба. Наши девчонки – молодцы! – сказал Рыженков.