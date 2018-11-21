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Максим Рыженков: «При ошеломительной поддержке тысяч болельщиков на трибунах в Турции мы победили одну из сильнейших сборных Европы»
22.11.2018 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поздравил женскую сборную с победой и выполнением задачи по выходу в финальную стадию чемпионата Европы-2019.
– Доволен результатом. Команда показала хорошую игру. При ошеломительной поддержке тысяч болельщиков на трибунах в Турции мы победили одну из сильнейших сборных Европы и выполнили задачу по выходу в финальную стадию континентального первенство.
Конечно, здесь хотелось бы отметить работу главного тренера Наталии Трофимовой лично и всего тренерского штаба. Наши девчонки – молодцы! – сказал Рыженков.
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Максим Рыженков: «При ошеломительной поддержке тысяч болельщиков на трибунах в Турции мы победили одну из сильнейших сборных Европы»
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поздравил женскую сборную с победой и выполнением задачи по выходу в финальную стадию чемпионата...
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