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Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи
24.11.2018 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
29-й тур
Витебск – Городея
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Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи
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