ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

24.11.2018 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат Беларуси

29-й тур

Смолевичи – Шахтер
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «Озерный»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

Днепр – Динамо Минск
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «Спартак»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

БАТЭ – Луч
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «Борисов-Арена»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

Витебск – Городея
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

Торпедо Минск – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «Торпедо»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

Минск – Неман
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

Слуцк – Ислочь
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «Городской стадион»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

Динамо Брест – Гомель
Дата проведения
24 ноября, 14.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

Высшая лига. 29-й тур. «Шахтер» в гостях у «Смолевичей», «Днепр» принимает минское «Динамо» и другие матчи

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси 29-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионата Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Захаров: «Братья Костицыны уже в нынешнем сезоне смогут всерьез бороться за Кубок Гагарина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика