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Борис Цыганков: «В Смолевичи не ездил, но это скорее повезло – рассказывали, там чуть ли не коровы рядом с полем пасутся»

27.11.2018 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Торпедо» Борис Цыганков, окончивший академию московского «Спартака» и выигравший бронзовые медали юношеского чемпионата Европы, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о первенстве Беларуси.

– Ожидания от переезда совпали с реальностью?

– Думал, будет лучше в плане инфраструктуры, а все оказалось гораздо сложнее. В этом плане прогадал. Непривычная предсезонка — один бег, мало работы с мячом. Пришлось перестраиваться. Плюс синтетика. Но потом погода наладилась, перешли на натуральные поля — стало проще. Ну и полагал, что уровень чемпионата будет повыше. А так где-то первая десятка ФНЛ...

– Самый памятный выезд?

– Все самое интересное я пропустил — не играл в гостях ни с БАТЭ, ни с брестским «Динамо». В Смолевичи тоже не ездил, но это скорее повезло — рассказывали, там чуть ли не коровы рядом с полем пасутся. А, еще на Кубок в Сморгони играли — тоже своеобразный городок, – сказал Цыганков.

Стюарды с семечками, мяч в компостной куче – белфутбол еще никогда не был так близок к огородам

 
 
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Полузащитник минского «Торпедо» Борис Цыганков, окончивший академию московского «Спартака» и выигравший бронзовые медали юношеского чемпионата Европы, в...
 
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