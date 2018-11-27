«Реал», «Рома», «Аякс», «Бавария», «Юве», «МЮ» и «Сити» вышли в плей-офф ЛЧ

«Аякс», «Рома» и «Реал» гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

ЦСКА уступил «Виктории Пльзень» (1:2). В активе двух команд по 4 очка, они не смогут догнать лидеров группы G – «Рому» и «Реал».

В группе Е «Аякс» победил АЕК (2:0), а «Бавария» – «Бенфику» (5:1). Команда из Амстердама набрала 11 очков, «Бавария» – 13. Команды стали недосягаемы для соперников по группе.

В группе F «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лионом» (2:2), а «Хоффенхайм» проиграл «Шахтеру» (2:3). У англичан стало 10 очков, они обеспечили себе выход из группы.

В группе H «Ювентус» победил «Валенсию» (1:0), а «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» (1:0). «Юве» и «МЮ» набрали 12 и 10 очков соответственно, обеспечив себе выход в плей-офф.