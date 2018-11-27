ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Реал», «Рома», «Аякс», «Бавария», «Юве», «МЮ» и «Сити» вышли в плей-офф ЛЧ

28.11.2018 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Аякс», «Рома» и «Реал» гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

ЦСКА уступил «Виктории Пльзень» (1:2). В активе двух команд по 4 очка, они не смогут догнать лидеров группы G – «Рому» и «Реал».

В группе Е «Аякс» победил АЕК (2:0), а «Бавария» – «Бенфику» (5:1). Команда из Амстердама набрала 11 очков, «Бавария» – 13. Команды стали недосягаемы для соперников по группе. 

В группе F «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лионом» (2:2), а «Хоффенхайм» проиграл «Шахтеру» (2:3). У англичан стало 10 очков, они обеспечили себе выход из группы.

В группе H «Ювентус» победил «Валенсию» (1:0), а «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» (1:0). «Юве» и «МЮ» набрали 12 и 10 очков соответственно, обеспечив себе выход в плей-офф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Аякс», «Рома» и «Реал» гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Тампа» принимает «Анахайм», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика