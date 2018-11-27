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НХЛ. «Тампа» принимает «Анахайм», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
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28 ноября, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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