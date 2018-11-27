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НХЛ. «Тампа» принимает «Анахайм», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега»

28.11.2018 00:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Сан-Хосе 3:2 (0:0, 1:0, 1:2)
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 34 Ристолайнен (Окпосо, Томпсон)
2:0 – 44 Болье (Нелсон, Райнхарт)
2:1 – 51 Павелски (Майер, Бернс)
2:2 – 56 Павелски (Лабанк, Кутюр)
3:2 – 61 Скиннер ()

 

Филадельфия – Оттава 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Конекны (Проворов, Жиру)
1:1 – 5 Шабо (Ткачак, Стоун)
2:1 – 23 Ворачек (Лоутон, Проворов)
3:1 – 26 Гудас (Линдблум, Лоутон)
3:2 – 51 Ткачак (Уайт, Стоун)
3:3 – 53 Ткачак (Уайт, Шабо)
3:4 – 57 Дюшен ()

 

Монреаль – Каролина 1:2 (3 период)
Дата проведения
28 ноября, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Раск (Макгинн, Слэвин)
0:2 – 31 ван Римсдайк (Ди Джузеппе, де Хаан)
1:2 – 49 Дано (Уэбер, Лехконен)

 

Тампа-Бэй – Анахайм 1:3 (3 период)
Дата проведения
28 ноября, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 32 Мэнсон (Хенрик, Ричи)
1:1 – 38 Пойнт (Макдона, Кучеров)
1:2 – 44 Кеслер (Оберг)
1:3 – 45 Роуни (Петтерссон, Дотчин)

 

Нэшвилл – Колорадо 2:2 (2 период)
Дата проведения
28 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Хартман (Йернкрук, Ирвин)
1:1 – 13 Маккиннон (Жирар, Рантанен)
1:2 – 26 Маккиннон (Жирар, Рантанен)
2:2 – 29 Фиала (Йоси, Форсберг)

 

Миннесота – Аризона 3:2 (3 период)
Дата проведения
28 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Крауз (Казинс, Арчибальд)
1:1 – 5 Койл (Сперджен, Койву)
2:1 – 22 Паризе (Сперджен, Дамба)
3:1 – 31 Цукер (Сутер, Сперджен)
3:2 – 43 Арчибальд (Крауз)

 

Виннипег – Питтсбург 3:2 (2 период)
Дата проведения
28 ноября, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Танев (Лаури, Чьяро)
1:1 – 18 Кросби (Генцел, Симон)
2:1 – 20 Шайфли (Элерс, Уилер)
2:2 – 24 Шейэн (Грант, Олексяк)
3:2 – 36 Шайфли (Элерс, Уилер)

 

Чикаго – Вегас 2:6 (2 период)
Дата проведения
28 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Карр (Карпентер, Носек)
0:2 – 12 Так ()
0:3 – 16 Икин (Так, Пачиоретти)
1:3 – 20 Форслинг (Тэйвс, Саад)
1:4 – 26 Карлссон (Икин, Теодор)
2:4 – 31 Строум (Дебринкат, Кэйн)
2:5 – 33 Энгелланд (Ривс)
2:6 – 39 Теодор (Носек, Энгелланд)

 

Эдмонтон – Даллас 0:0 (1 период)
Дата проведения
28 ноября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Лос-Анджелес
Дата проведения
28 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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