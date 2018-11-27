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Зайцев о «деле Савицкого»: «Убеждены, что правда за нами. Случился прокол чиновников федерации. Они не хотят признать свою вину»

28.11.2018 00:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев высказался по теме выплаты компенсации «Неману» за полузащитника Павла Савицкого.

«Я уже подробно высказывался по этому поводу одному спортивному изданию. С тех пор мое мнение не изменилось. Мы с уважением относимся к руководству, клубу, городу Гродно, но не собираемся ничего платить за Савицкого. Убеждены, что правда за нами. Случился прокол чиновников федерации. Они не хотят признать свою вину. Мы намерены отстаивать свою правоту во всевозможных инстанциях», – цитирует Зайцева TUT.BY.

Напомним, ранее арбитраж АБФФ уменьшил размер компенсации «Неману» за переход в брестское «Динамо» Савицкого до 265 тыс долларов.

Брестское «Динамо» обжаловало в CAS решение АБФФ по переходу Савицкого

«С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата». Босс брестского «Динамо» – о «деле Савицкого»

 
Теги: Гродно
 
 
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев высказался по теме выплаты компенсации «Неману» за полузащитника Павла Савицкого.
 
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