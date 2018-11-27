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Зайцев о «деле Савицкого»: «Убеждены, что правда за нами. Случился прокол чиновников федерации. Они не хотят признать свою вину»
28.11.2018 00:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев высказался по теме выплаты компенсации «Неману» за полузащитника Павла Савицкого.
«Я уже подробно
Напомним, ранее арбитраж АБФФ
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Зайцев о «деле Савицкого»: «Убеждены, что правда за нами. Случился прокол чиновников федерации. Они не хотят признать свою вину»
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев высказался по теме выплаты компенсации «Неману» за полузащитника Павла Савицкого.
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