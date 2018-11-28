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«Барселона» в рекордный 20-й раз выиграла группу в Лиге чемпионов
29.11.2018 01:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» обыграла ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
Каталонский клуб досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала с первого места в группе.
Каталонцы в пяти турах набрали 13 очков и опережают «Тоттенхэм» и «Интер» (по 7 очков), которые поборются за вторую путевку в плей-офф.
«Барса» в рекордный 20-й раз выиграла свою группу в Лиге чемпионов. Всего трижды за все время участия в турнире каталонцам не удавалось это сделать.
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«Барселона» обыграла ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
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