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«Барселона» в рекордный 20-й раз выиграла группу в Лиге чемпионов

29.11.2018 01:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» обыграла ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

Каталонский клуб досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала с первого места в группе.

Каталонцы в пяти турах набрали 13 очков и опережают «Тоттенхэм» и «Интер» (по 7 очков), которые поборются за вторую путевку в плей-офф.

«Барса» в рекордный 20-й раз выиграла свою группу в Лиге чемпионов. Всего трижды за все время участия в турнире каталонцам не удавалось это сделать.

«Барселона» в рекордный 20-й раз выиграла группу в Лиге чемпионов

 
 
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«Барселона» обыграла ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
 
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