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Елена Кручинкина и Лобастов пропускают первый старт на Кубке IBU из-за долгого оформления документов по переходу

29.11.2018 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские биатлонисты проведут первую гонку на стартовом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). В мужском спринте, которая начнется сегодня в 12.00, выступят Виктор Кривко (60-й номер) и Дмитрий Лазовский (79-й). Женщины начнут выступление в 15.30. За белорусскую команду заявлены Ирина Кручинкина (8-й номер), Инна Костюченко (50-й).

Вне заявки остались натурализованные стреляющие лыжники Елена Кручинкина и Никита Лобастов. Как рассказал председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский, спортсмены пропускают первый старт из-за долгого оформления документов по переходу в сборную Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Кубок мира стартует смешанными эстафетами 2 декабря в Поклюке. Вчера сборная Беларуси прилетела в Словению, потратив на авиапутешествие из Финляндии 16 часов.

 
 
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Белорусские биатлонисты проведут первую гонку на стартовом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).
 
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Кубок IBU. Спринт. Кручинкина выйдет на старт 8-й, Костюченко – 50-й
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