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Александр Глеб: «Судья принимал странные решения. В спину бьют – не свистит. Не касаешься соперника – ставит фол. Конечно, мы подзавелись»

30.11.2018 00:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал победу над «Види» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.

«Судья принимал странные решения. От того и эмоции. В спину бьют – не свистит. Не касаешься соперника – ставит фол. Конечно, подзавелись. Тем более страсть, эмоции. Ненароком можно и сказать что-то. Но мы выиграли и это самое главное.

Настроились, были очень мотивированы. Практически не совершали ошибок. Друг друга страховали, отрабатывали и все получалось. Считаю, выиграли по заслугам», – сказал Глеб.

Матч обслуживала судейская бригада испанца Карлоса дель Серро Гранде.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал победу над «Види» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.
 
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