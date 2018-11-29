Александр Глеб: «Судья принимал странные решения. В спину бьют – не свистит. Не касаешься соперника – ставит фол. Конечно, мы подзавелись»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал победу над «Види» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.

«Судья принимал странные решения. От того и эмоции. В спину бьют – не свистит. Не касаешься соперника – ставит фол. Конечно, подзавелись. Тем более страсть, эмоции. Ненароком можно и сказать что-то. Но мы выиграли и это самое главное.

Настроились, были очень мотивированы. Практически не совершали ошибок. Друг друга страховали, отрабатывали и все получалось. Считаю, выиграли по заслугам», – сказал Глеб.

Матч обслуживала судейская бригада испанца Карлоса дель Серро Гранде.