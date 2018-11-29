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Станислав Драгун: «Победили абсолютно заслуженно. Сами неплохо атаковали, вдобавок мало что позволяли впереди «Види»

30.11.2018 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал победу над «Види» (2:0) в матче группового раунда Лиги Европы.

«Считаю, победили абсолютно заслуженно. Сами неплохо атаковали, вдобавок мало что позволяли впереди сопернику. По сути, гости создавали остроту только со «стандартов». Да и то до ворот мяч опасно дошел лишь в одном эпизоде, когда выручил Денис Щербицкий.

Пожалуй, в ряде предыдущих матчей нам не хватало свежести и мотивации. Сейчас же выглядели куда лучше, продемонстрировали качественный футбол. Причина в том, что подошли к поединку в должном физическом и психологическом состоянии.

«Види» ничем не удивил. Мы хорошо знали его сильные и слабые стороны. Ни в коем случае не подстраивались, старались отталкиваться от своей игры. В целом получилось.

Главное, такой результат оставил БАТЭ в деле. В воскресенье чемпионатная встреча в Жодино, затем начнем готовиться к ПАОКу. Несмотря на конец сезона и накопившуюся усталость, должны найти в себе ресурсы. Надеемся и верим, что команда способна решить еще одну задачу в нынешнем году – пробиться в 1/16 финала Лиги Европы», – сказал Драгун официальному сайту клуба.

 
 
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Хавбек БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал победу над «Види» (2:0) в матче группового раунда Лиги Европы.
 
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