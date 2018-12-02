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В 1-м туре отбора к Евро-2020 Беларусь на выезде сыграет с Голландией, 8 июня дома примет Германию

03.12.2018 00:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен календарь сборной Беларуси в рамках квалификации Евро-2020. Наша команда попала в группу С, где сыграет с Германией, Голландией, Эстонией и Северной Ирландией.

1 тур

21.03.2019

Голландия – Беларусь, 22:45 (здесь и до 9 тура белорусское время)

Северная Ирландия – Эстония, 22:45

2 тур

24.03.2019

Голландия – Германия, 22:45

Северная Ирландия – Беларусь, 22:45

3 тур

08.06.2019

Эстония – Северная Ирландия, 19:00

Беларусь – Германия, 21:45

4 тур

11.06.2019

Беларусь – Северная Ирландия, 21:45

Германия – Эстония, 21:45

5 тур

06.09.2019

Эстония – Беларусь, 21:45

Германия – Голландия, 21:45

6 тур

09.09.2019

Эстония – Голландия, 21:45

Северная Ирландия – Германия, 21:45

7 тур

10.10.2019

Беларусь – Эстония, 21:45

Голландия – Северная Ирландия, 21:45

8 тур

13.10.2019

Беларусь – Голландия, 19:00

Эстония – Германия, 21:45

9 тур

16.11.2019

Германия – Беларусь, 20:45 (здесь и ниже центральноевропейское время)

Северная Ирландия – Голландия, 20:45

10 тур

19.11.2019

Германия – Северная Ирландия, 20:45

Голландия – Эстония, 20:45

 
 
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Стал известен календарь сборной Беларуси в рамках квалификации Евро-2020.
 
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