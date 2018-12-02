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В 1-м туре отбора к Евро-2020 Беларусь на выезде сыграет с Голландией, 8 июня дома примет Германию
03.12.2018 00:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен календарь сборной Беларуси в рамках квалификации Евро-2020. Наша команда попала в группу С, где сыграет с Германией, Голландией, Эстонией и Северной Ирландией.
1 тур
21.03.2019
Голландия – Беларусь, 22:45 (здесь и до 9 тура белорусское время)
Северная Ирландия – Эстония, 22:45
2 тур
24.03.2019
Голландия – Германия, 22:45
Северная Ирландия – Беларусь, 22:45
3 тур
08.06.2019
Эстония – Северная Ирландия, 19:00
Беларусь – Германия, 21:45
4 тур
11.06.2019
Беларусь – Северная Ирландия, 21:45
Германия – Эстония, 21:45
5 тур
06.09.2019
Эстония – Беларусь, 21:45
Германия – Голландия, 21:45
6 тур
09.09.2019
Эстония – Голландия, 21:45
Северная Ирландия – Германия, 21:45
7 тур
10.10.2019
Беларусь – Эстония, 21:45
Голландия – Северная Ирландия, 21:45
8 тур
13.10.2019
Беларусь – Голландия, 19:00
Эстония – Германия, 21:45
9 тур
16.11.2019
Германия – Беларусь, 20:45 (здесь и ниже центральноевропейское время)
Северная Ирландия – Голландия, 20:45
10 тур
19.11.2019
Германия – Северная Ирландия, 20:45
Голландия – Эстония, 20:45
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Стал известен календарь сборной Беларуси в рамках квалификации Евро-2020.
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