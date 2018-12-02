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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Анахайм», «Колорадо» в гостях у «Детройта»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 декабря, 23.00, «Verizon Center»
-
1:0 – 1
Бэкстрем (Карлсон, Овечкин)
-
2:0 – 6
Стивенсон (Яшкин, Дауд)
-
2:1 – 9
Гецлаф (Оберг, Ракелль)
-
3:1 – 13
Уилсон (Кузнецов, Карлсон)
-
4:1 – 24
Кузнецов (Коннолли)
-
5:1 – 33
Дауд (Яшкин, Стивенсон)
-
5:2 – 34
Кольяно (Гецлаф, Ларссон)
-
5:3 – 35
Ракелль (Хенрик)
-
5:4 – 47
Оберг (Каше, Линдхольм)
-
5:5 – 49
Линдхольм (Каше, Кеслер)
-
5:6 – 54
Оберг (Шервуд, Гецлаф)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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