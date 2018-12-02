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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Анахайм», «Колорадо» в гостях у «Детройта»

03.12.2018 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Анахайм 5:6 (3:1, 2:2, 0:3)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Бэкстрем (Карлсон, Овечкин)
2:0 – 6 Стивенсон (Яшкин, Дауд)
2:1 – 9 Гецлаф (Оберг, Ракелль)
3:1 – 13 Уилсон (Кузнецов, Карлсон)
4:1 – 24 Кузнецов (Коннолли)
5:1 – 33 Дауд (Яшкин, Стивенсон)
5:2 – 34 Кольяно (Гецлаф, Ларссон)
5:3 – 35 Ракелль (Хенрик)
5:4 – 47 Оберг (Каше, Линдхольм)
5:5 – 49 Линдхольм (Каше, Кеслер)
5:6 – 54 Оберг (Шервуд, Гецлаф)

 

Рейнджерс – Виннипег 3:4 (1:0, 2:0, 0:3)
Дата проведения
3 декабря, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Фаст (Стаал, Зибанежад)
2:0 – 32 Стаал (Андерссон, Строум)
3:0 – 38 Крайдер (Пионк, Зибанежад)
3:1 – 42 Шайфли (Моррисси, Уилер)
3:2 – 44 Рословик (Труба, Перро)
3:3 – 57 Литтл (Труба, Элерс)

 

Чикаго – Калгари 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Монахан (Годро, Линдхольм)
1:1 – 11 Тэйвс ()
1:2 – 27 Линдхольм (Монахан, Годро)
1:3 – 28 Райан (Нил, Хэнифин)
2:3 – 35 Строум (Кроуфорд, Дебринкат)

 

Монреаль – Сан-Хосе 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Браун ()
0:2 – 10 Бернс (Карлссон, Павелски)
1:2 – 32 Петри (Шоу, Друэн)
1:3 – 35 Павелски (Бернс, Кутюр)

 

Детройт – Колорадо 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
3 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен)
0:2 – 59 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон)

 

Лос-Анджелес – Каролина
Дата проведения
3 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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