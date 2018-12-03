Лука Модрич: «Пытаюсь осознать, что я среди исключительных игроков, получавших «Золотой мяч»

Полузащитник и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после вручения ему награды .

«Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в «Реале» и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей.

Когда я был ребенком, я мечтал играть в великом клубе, но «Золотой мяч» был для меня чем-то большим.

Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Среди тех, кто участвовал в борьбе за эту награду, есть большие таланты. Если я выиграл, то только потому, что сделал нечто особенное.

Для меня большая честь быть среди великих футболистов. Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я вошел в число исключительных игроков, получавших «Золотой мяч».

Ключ к успеху? Трудно сказать... Труд, упорство в тяжелые моменты. Всегда непросто достичь того, к чему ты стремишься. Но рано или поздно возможность появится, но вы должны быть готовы воспользоваться моментом», – сказал Модрич.

«Золотой мяч» – у Модрича. Это был его год