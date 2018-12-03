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Впервые за 11 лет «Золотой мяч» достался не Месси и не Роналду

04.12.2018 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил «Золотой мяч»-2018.

Капитан сборной Хорватии прервал серию побед в голосовании за эту награду нападающих Лионеля Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Ювентус».

Последний раз «Золотой мяч» не достался ни Месси, ни Роналду в 2007 году, когда его завоевал полузащитник «Милана» Рикардо Кака.

Следим за тем, как «Золотой мяч» отдают не Месси и не Роналду

 
 
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил «Золотой мяч»-2018.
 
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