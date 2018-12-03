Дмитрий Комаровский: «С руководством «Ислочи» уже договорились, что продлеваем контракт на следующий сезон»

Нападающий «Ислочи» Дмитрий Комаровский подвел итоги сезона-2018, сообщает официальный сайт клуба.

– В этом году ты забил 11 мячей. Как тебе личная статистика?

– А что тут уже говорить. Сезон закончился – что есть, то есть. Конечно, всегда хочется большего. Не было бы голов в игре с «Днепром», значит, были бы другие цифры. Жаловаться не на что, пенять не на кого. Нужно сделать выводы, работать и в дальнейшем еще больше забивать мячей, больше отдавать пасов и больше приносить побед команде.

– Ты достиг отметки в сто голов на высшем уровне, вошел в Клуб топ-100 белорусских бомбардиров. Знал ли ты перед матчем, что приближаешься к этой цифре?

– Даже не предполагал. Честно, я знал, что у меня больше голевых пасов, чем забитых мячей. После игры мне позвонил Саша Быченок и сказал, что прочитал какую-то новость или комментарий и спросил у меня: «Помнишь, сколько у тебя было голов? Под 100?» Я ему ответил, что вряд ли. Потом начали узнавать статистику, и оказалось, что так оно и есть.

– Что для тебя значит это цифра?

– 100 голов – это какой-то рубеж. Но у меня не было цели забить именно 100 мячей, чтобы покорить эту планку. Дай Бог, буду работать дальше и стараться пополнять эту копилку.

– «Ислочь» заняла 10 место в сезоне. Виталий Жуковский уже говорил на пресс-конференции, что это наше место. Солидарен с ним?

– Естественно. Чемпионат – это длинная дистанция, и здесь не может быть случайностей. Было 30 игр. И у нас было достаточно моментов в матчах, чтобы был другой результат. Заняли 10 место, значит, оно наше. Поэтому я солидарен с главным тренером.

– Какое событие ты бы отметил для себя в уходящем сезоне?

– Каждая наша победа всегда приносила положительные эмоции, а каких-то ярких событий, которых можно выделить из всех, я не могу назвать. Для себя я бы отметил победы над «Шахтером», БАТЭ и «Днепром».

– Какие планы на межсезонье, на следующий год?

– С руководством уже договорились, что продлеваем соглашение на следующий сезон. Планы на межсезонье? Нужно отдохнуть, а там посмотрим. Сейчас это время пролетит очень быстро, после чего начнется новый сезон. Каждому игроку и каждому клубу придется все доказывать заново, а претенденты на чемпионство вновь будут пытаться снять БАТЭ с трона, – сказал Комаровский.