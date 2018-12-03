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Руководитель «Смолевичей» Загорцев: «Все у нас будет развиваться. А эти калифы на час пускай остаются. «Лучи» эти»
04.12.2018 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев после матча с «Лучом» (1:1) прокомментировал вылет своей команды в первую лигу.
«Команда у нас будет. Заканчиваем в январе великолепную базу. Стадион будет сделан как положено. Все будет развиваться. У нас 200 детей занимается! А эти калифы на час, которые тут (показывает в сторону игроков «Луча»)… Пусть не обижаются. Пусть «Лучи» остаются, все. А как играть в футбол на этом поле? Это «Смолевичи» упрекают, что нет стадиона. Снимите вот и покажите. В какой можно футбол играть на этом поле зимой?
Какие тут трагедии, что мы вылетели? Может, мы вопреки и вышли в высшую лигу? Может, не надо было. Фактически новая команда. Да, ребята неплохие… Но и травм было много. Но надо было забирать свое в чемпионате и все было бы нормально», – сказал Загорцев в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
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Руководитель «Смолевичей» Загорцев: «Все у нас будет развиваться. А эти калифы на час пускай остаются. «Лучи» эти»
Руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев после матча с «Лучом» (1:1) прокомментировал вылет своей команды в первую лигу.
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