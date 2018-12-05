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Кубок Испании. 1/16 финала. «Атлетико» принимает «Сант-Андреу», «Барселона» – «Культураль Леонеса» 

05.12.2018 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» играет с «Эбро», «Атлетико» принимает «Сант-Андреу», «Барселона» встречается с «Культураль Леонесой», а «Реал» – с «Мелильей».

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

Валенсия – Эбро 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 декабря, 21.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 59 Батшуайи.
ВаленсияДоменек, Рубен Везу, Тони Лато, Пиччини, Диакаби, Ферран Торрес, Рачич (Парехо, 69), Кондогбиа, Ли Кан Ин (Алекс Бланко, 77), Гамейро (Черышев, 64), Батшуайи.
Эбро – De La Cruz, Martínez (Cabezas, 61), Cortés (Майнц, 77), Teo, González (Cuenca, 72), Ferrone, Тоскано, Jonan Amelibia, Стетен, Diana, Гарсия.
Предупреждение:
Стетен (84).

 

Хетафе – Кордоба 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
4 декабря, 21.30, «Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Портильо, 2:0 – 42, пенальти Анхель, 3:0 – 49 Ибаньес, 3:1 – 70 Артилес, 4:1 – 78 Анхель, 5:1 – 80 Анхель.
ХетафеЧичисола, Бруно Гонсалес, Кабрера (Антунеш, 64), Фулькье (Суарес, 71), Микел, Сибасаки, Кристофоро, Портильо, Иван Алехо (Дуро, 56), Ибаньес, Анхель.
КордобаЛавин, Артилес, Хесус (Кинтанилья, 79), Лоурейро, Альфаро, Ромеро (де лас Куэвас, 65), Араужо, Себас Мойяно (Мартин, 79), Бамбок, Экспосито, Галан.
Предупреждения:
Ромеро (35), Альфаро (41), Кристофоро (59).

 

Райо Вальекано – Леганес 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
4 декабря, 22.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 17, автогол Веласкес.
Райо ВальеканоГарсия, Веласкес, Дорадо, Тито (Морено, 85), Адвинкула, Посо (Гарсия, 61), Имбула, Бебе (де Томас, 61), Медран, Акьеме, Алегрия.
ЛеганесЛунин, Бустинса, Хуанфран, Сильва, Тарин, Эрасо, Эль-Жар (Микель Весга, 75), Сабин Мерино (Эн-Несири, 80), Гумбау, Омеруо, Ролан (Ньом, 86).
Предупреждения:
Тито (21), Тарин (35), Гумбау (50), Лунин (69), де Томас (71), Омеруо (81).

 

Эспаньол – Кадис 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 декабря, 23.30, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 76 Перес.
ЭспаньолРоберто, Давид Лопес, Педроса, Росалес, Эрмосо, Марк Рока, Дардер, Пьятти (Перес, 73), Мелендо (Санчес, 80), Пуадо (Иглесиас, 62), Баптистао.
КадисХиль, Кецоевич, Хосе Матос, Кармона, Мауро Лопес, Акече, Азамум, Салвадор Агра (Марио Барко, 58; Фернандес, 65), Рамос, Переа (Хайро Искьердо, 77), Каррильо.
Предупреждения:
Хосе Матос (19), Санчес (85), Кецоевич (88).

 

Атлетико – Сант-Андреу 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
5 декабря, 21.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 48 Лемар.
АтлетикоАдан, Савич, Люка Эрнандес, Арьяс, Сауль, Витоло, Коке, Корреа, Мойя (Лемар, 46), Желсон Мартинш (Родри Эрнандес, 46), Калинич.
Сант-Андреу – Fernandez, Jutglà, Артеро, Льямас, Bandeh, Villar, Карроса, López, Родригес, Dani, Carlos.
Предупреждение:
Желсон Мартинш (30).

 

Жирона – Алавес 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
5 декабря, 21.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика
ЖиронаИрайсос, Рамальо, Алькала, Хуанпе, Гранель, Фернандес, Дуглас Луис, Андзуана, Порту, Думбия, Лосано.
АлавесСивера, Марипан, Марин, Вигарай, Диегес, Торрес, Брашанац, Бурги, Гвидетти, Бастон, Собрино.
Предупреждения:
Диегес (17), Хуанпе (33).

 

Реал Сосьедад – Сельта 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 декабря, 22.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Реал СосьедадМойя, Ле Норман, Тео, Сальдуа, Морено, Сурутуса, Ильярраменди, Хуанми, Янузай, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
СельтаАльварес, Кабраль, Алонсо, Мазань, Ронкалья, Юльсагер, Бельтран, Мор, Йокушлу, Систо, Васкес.

 

Вильярреал – Альмерия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 декабря, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
ВильярреалФернандес, Фунес Мори, Лайюн, Коста, Бонера, Тригерос, Морланес, Хави Фуэго, Раба, Бакка, Токо-Экамби.
АльмерияФернандо, Адри, Гонсалес, Трухильо, Фернандес, Нуньес, Абенса, Арсура, Мартос, Гассама, Линь Лянмин.

 

Севилья – Вильяновенсе 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 декабря, 22.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
СевильяСориано, Меркадо, Ньяньон, Арана, Васкес, Амаду, Промес, Меса, Нолито, Андре Силва, Муриэль.
Вильяновенсе Бронкано, Raillo, Poley, Pajuelo, Leandro Martínez, Esteban, Romero, Dom?nguez, Sanchez, García, Фран Мартинес.

 

Вальядолид – Мальорка
Дата проведения
5 декабря, 23.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Культураль Леонеса
Дата проведения
5 декабря, 23.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика
БарселонаСиллессен, Брандарис, Миранда, Нелсон Семеду, Лангле, Аленья, Бускетс, Денис Суарес, Ракитич, Малком, Мунир.
Культураль ЛеонесаПалатси, Hugo, Виктор Диас, Альбисуа, Mance, Alonso, Йерай Гонсалес, Bernal, Ортис, Romero, Хосеп Сенье.

 

Леванте – Луго
Дата проведения
6 декабря, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Мелилья
Дата проведения
6 декабря, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Атлетик
Дата проведения
6 декабря, 20.30, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Спортинг Хихон
Дата проведения
6 декабря, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Расинг
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В ответных матчах 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» играет с «Эбро», «Атлетико» принимает «Сант-Андреу», «Барселона» встречается с «Культураль Леонесой», а...
 
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