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Кубок Испании. 1/16 финала. «Атлетико» принимает «Сант-Андреу», «Барселона» – «Культураль Леонеса»
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В ответных матчах 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» играет с «Эбро», «Атлетико» принимает «Сант-Андреу», «Барселона» встречается с «Культураль Леонесой», а «Реал» – с «Мелильей».
Кубок Испании
1/16 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
-
4 декабря, 21.30, «Месталья»
- Гол:
-
1:0 –
59 Батшуайи.
Валенсия –
Доменек, Рубен Везу, Тони Лато, Пиччини, Диакаби, Ферран Торрес, Рачич (Парехо, 69), Кондогбиа, Ли Кан Ин (Алекс Бланко, 77), Гамейро (Черышев, 64), Батшуайи.
Эбро –
De La Cruz, Martínez (Cabezas, 61), Cortés (Майнц, 77), Teo, González (Cuenca, 72), Ferrone, Тоскано, Jonan Amelibia, Стетен, Diana, Гарсия.
- Предупреждение:
-
Стетен
(84).
- Дата проведения
-
4 декабря, 21.30, «Альфонсо Перес»
- Голы:
-
1:0 –
18 Портильо,
2:0 –
42, пенальти Анхель,
3:0 –
49 Ибаньес,
3:1 –
70 Артилес,
4:1 –
78 Анхель,
5:1 –
80 Анхель.
Хетафе –
Чичисола, Бруно Гонсалес, Кабрера (Антунеш, 64), Фулькье (Суарес, 71), Микел, Сибасаки, Кристофоро, Портильо, Иван Алехо (Дуро, 56), Ибаньес, Анхель.
Кордоба –
Лавин, Артилес, Хесус (Кинтанилья, 79), Лоурейро, Альфаро, Ромеро (де лас Куэвас, 65), Араужо, Себас Мойяно (Мартин, 79), Бамбок, Экспосито, Галан.
- Предупреждения:
-
Ромеро
(35), Альфаро
(41), Кристофоро
(59).
- Дата проведения
-
4 декабря, 22.30, «Кампо де Вальекас»
- Гол:
-
0:1 –
17, автогол Веласкес.
Райо Вальекано –
Гарсия, Веласкес, Дорадо, Тито (Морено, 85), Адвинкула, Посо (Гарсия, 61), Имбула, Бебе (де Томас, 61), Медран, Акьеме, Алегрия.
Леганес –
Лунин, Бустинса, Хуанфран, Сильва, Тарин, Эрасо, Эль-Жар (Микель Весга, 75), Сабин Мерино (Эн-Несири, 80), Гумбау, Омеруо, Ролан (Ньом, 86).
- Предупреждения:
-
Тито
(21), Тарин
(35), Гумбау
(50), Лунин
(69), де Томас
(71), Омеруо
(81).
- Дата проведения
-
4 декабря, 23.30, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
-
1:0 –
76 Перес.
Эспаньол –
Роберто, Давид Лопес, Педроса, Росалес, Эрмосо, Марк Рока, Дардер, Пьятти (Перес, 73), Мелендо (Санчес, 80), Пуадо (Иглесиас, 62), Баптистао.
Кадис –
Хиль, Кецоевич, Хосе Матос, Кармона, Мауро Лопес, Акече, Азамум, Салвадор Агра (Марио Барко, 58; Фернандес, 65), Рамос, Переа (Хайро Искьердо, 77), Каррильо.
- Предупреждения:
-
Хосе Матос
(19), Санчес
(85), Кецоевич
(88).
- Дата проведения
-
5 декабря, 21.30, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
-
1:0 –
48 Лемар.
Атлетико –
Адан, Савич, Люка Эрнандес, Арьяс, Сауль, Витоло, Коке, Корреа, Мойя (Лемар, 46), Желсон Мартинш (Родри Эрнандес, 46), Калинич.
Сант-Андреу –
Fernandez, Jutglà, Артеро, Льямас, Bandeh, Villar, Карроса, López, Родригес, Dani, Carlos.
- Предупреждение:
-
Желсон Мартинш
(30).
- Дата проведения
-
5 декабря, 21.30, «Монтиливи»
Жирона –
Ирайсос, Рамальо, Алькала, Хуанпе, Гранель, Фернандес, Дуглас Луис, Андзуана, Порту, Думбия, Лосано.
Алавес –
Сивера, Марипан, Марин, Вигарай, Диегес, Торрес, Брашанац, Бурги, Гвидетти, Бастон, Собрино.
- Предупреждения:
-
Диегес
(17), Хуанпе
(33).
- Дата проведения
-
5 декабря, 22.30, «Аноэта»
Реал Сосьедад –
Мойя, Ле Норман, Тео, Сальдуа, Морено, Сурутуса, Ильярраменди, Хуанми, Янузай, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
Сельта –
Альварес, Кабраль, Алонсо, Мазань, Ронкалья, Юльсагер, Бельтран, Мор, Йокушлу, Систо, Васкес.
- Дата проведения
-
5 декабря, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
Вильярреал –
Фернандес, Фунес Мори, Лайюн, Коста, Бонера, Тригерос, Морланес, Хави Фуэго, Раба, Бакка, Токо-Экамби.
Альмерия –
Фернандо, Адри, Гонсалес, Трухильо, Фернандес, Нуньес, Абенса, Арсура, Мартос, Гассама, Линь Лянмин.
- Дата проведения
-
5 декабря, 22.30, «Рамон Санчес Писхуан»
Севилья –
Сориано, Меркадо, Ньяньон, Арана, Васкес, Амаду, Промес, Меса, Нолито, Андре Силва, Муриэль.
Вильяновенсе –
Бронкано, Raillo, Poley, Pajuelo, Leandro Martínez, Esteban, Romero, Dom?nguez, Sanchez, García, Фран Мартинес.
- Дата проведения
-
5 декабря, 23.30, «Камп Ноу»
Барселона –
Силлессен, Брандарис, Миранда, Нелсон Семеду, Лангле, Аленья, Бускетс, Денис Суарес, Ракитич, Малком, Мунир.
Культураль Леонеса –
Палатси, Hugo, Виктор Диас, Альбисуа, Mance, Alonso, Йерай Гонсалес, Bernal, Ортис, Romero, Хосеп Сенье.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В ответных матчах 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» играет с «Эбро», «Атлетико» принимает «Сант-Андреу», «Барселона» встречается с «Культураль Леонесой», а...
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