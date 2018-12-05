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«Витязь» и «Северсталь» не отпустили Шинкевича и Кодолу в кэмп сборной Беларуси, вместо них вызваны Готовец и Гаврус
06.12.2018 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
За несколько дней до старта декабрьского тренировочного лагеря сборной Беларуси в составе ожидающихся в нем игроков произошли изменения, сообщает
Вместо защитника «Витязя» Ильи Шинкевича и форварда «Северстали» Владислава Кодолы, не сумевших получить на время сбора освобождение из своих российских клубов, приглашены минские динамовцы защитник
В списке вызванных в кэмп игроков значится 26 фамилий:
вратари – Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ), Александр Осипков (1997, Динамо Мл);
защитники – Андрей Антонов (1985, Юность), Даниил Бокун), Дмитрий Знахаренко (1993) (оба — Динамо Мн, КХЛ), Павел Воробей 1997, Сибирь, КХЛ), Роман Достанко (1994, Шахтер), Никита Крыскин (1994), Михаил Хоромандо (1991) (оба — Неман), Никита Устиненко (1995) (Молот-Прикамье, ВХЛ), Кирилл Готовец (1991, Динамо Мн, КХЛ);
нападающие – Андрей Белевич (1997, Динамо Мл), Виктор Бовбель (1998), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989) (все — Шахтер),
Тренировочный лагерь сборной стартует в следующий понедельник 10 декабря. Расписание игр белорусской сборной на норвежском турнире выглядит следующим образом:
13.12. Норвегия — Беларусь
14.12. Франция — Беларусь
15.12. Беларусь — Венгрия
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«Витязь» и «Северсталь» не отпустили Шинкевича и Кодолу в кэмп сборной Беларуси, вместо них вызваны Готовец и Гаврус
За несколько дней до старта декабрьского тренировочного лагеря сборной Беларуси в составе ожидающихся в нем игроков произошли изменения, сообщает официальный...
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