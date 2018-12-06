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Евгений Ковыршин: «Конечно, тяжело проигрывать матчи, «Торпедо» было нам по зубам»

06.12.2018 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин подвел итоги встречи с «Торпедо» (3:6).

«Не сказал бы, что мы подсели в начале второго периода. Совершили глупые ошибки, как следствие – пропустили голы. Какие именно ошибки? Много мелких ошибок. Например, пропустили на последней минуте периода.

Какая атмосфера в команде? Конечно, тяжело проигрывать матчи, «Торпедо» было нам по зубам. Будем готовится к следующим играм», – передает слова Ковыршина корреспондент «Чемпионата».

 
 
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Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин подвел итоги встречи с «Торпедо» (3:6).
 
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