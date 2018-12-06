Новости спорта

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Баскетбол

В физкультурно-спортивном комплексе «Несвиж» прошел чемпионат Минской области по баскетболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие 8 команд. В упорной борьбе сборная команда г. Несвижа (тренер — С.В. Гапанович) заняла почетное 3-е место, 2-е место — у команды Столбцовского района, а победу одержала команда из Борисова. Победители награждены грамотами, кубком и денежным призом, призеры — грамотами соответствующих степеней главного управления спорта и туризма Миноблисполкома.

Мини-футбол

2 декабря в ФСК д. Рудавка состоялся матч 3 тура чемпионата Минской области по мини-футболу, где сборная команда г. Несвижа победила команду г. Любань со счетом 8:4. В следующем туре наши земляки встретятся с командой ФСК «Урожай» (Минский район). Матч пройдет 9 декабря в 12 часов в ФСК «Несвиж» д. Рудавка.

Анастасия СИНИЦИНА,

инструктор по туризму физкультурно-

оздоровительного центра Несвижского района.