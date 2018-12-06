Поделитесь с друзьями











22 ноября на базе ФОКа «Несвиж» состоялось открытое первенство в соревнованиях по общей физической подготовке среди учащихся отделения дзюдо ГУ «ФОЦ Несвижского района» «Дзюдо против СПИДа». Организаторами выступили физкультурно-оздоровительный центр и Несвижский городской молодежный центр. Ребята соревновались между собой в прыжках в длину с места, челночном беге, отжимании, толкании набивного мяча и метании дротиков в воздушные шары. По наименьшей сумме занятых мест в каждой возрастной категории определился победитель. В возрастной категории 2011 г.р. и младше 3-е место занял Егор Болотяный, 2-е место — у Олега Каменкова и победу одержал Илья Скребец. В возрастной категории 2009-2010 г.р. 3-е место занял Михаил Плющай, 2-е место — у Максима Ратомского и победу завоевал Егор Клишевич. В возрастной категории 2007-2008 г.р. 3-е место занял Даниил Король, 2-е место — у Захара Вашкевича и победу одержал Виталий Семенов. В старшей возрастной категории 3-е место — у Артема Стефаненко, 2-е место занял Егор Ивашко, а победителем стал Илья Шибицкий. Тренирует ребят тренер-преподаватель физкультурно-оздоровительного центра А.А. Цыбулько.

В этих соревнованиях также принимали участие родители и болельщики. Они соревновались по броскам баскетбольного мяча в кольцо и дартсу. По итогам двух видов 3-е место занял Юрий Камера, 2-е место — у Максима Болотяного и победа — у Юрия Конопелько. Все участники поощрены именными магнитами, а победители и призеры награждены грамотами и медалями.

Анастасия СИНИЦЫНА,

инструктор-методист

по туризму ГУ «ФОЦ

Несвижского района».