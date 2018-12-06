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Игорь Стасевич: «Если бы не отставка Журавеля, с большой вероятностью остался бы в «Динамо» 

07.12.2018 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич в интервью «Прессболу» вспомнил об выступлении под руководством Владимира Журавеля.

– Получив приз игроку года, вы отметили со сцены не только Капского, но и Журавля. Особенный тренер в вашей жизни?

– Всего год играл под руководством Владимира Ивановича, но это был один из самых ярких и запоминающихся сезонов. За это время сильно прибавил, и во многом это заслуга тренера, который мне доверял. Тогда же, в 2014-м, первый раз стал лучшим футболистом чемпионата.

О Журавеле остались самые светлые воспоминания. Отличный тренер, один из лучших, у кого я играл. И как человек очень порядочный. Скромный, умный, сдержанный.

В том сезоне мы заранее знали, что после финиша тренера поменяют. Для меня это было непонятно. Да, для «Динамо» существует одно место в таблице – первое. Но мы тогда и впервые в группу Лиги Европы попали, и в чемпионате долго лидировали. Смазали только концовку. Проиграли БАТЭ, расклеились. В остальном сезон был суперский. И в этом личная заслуга Иваныча.

– Если бы не его отставка, вы остались бы в «Динамо»?

– Думаю, да. С большой вероятностью.

– Общались потом плотно?

– С днем рождения друг друга поздравляли, с победами. После матчей пожимали руки, спрашивали, как дела. Хорошие были отношения.

Я знал, что Журавель болеет. Правда, ходило столько слухов... Никто толком не знал, что с ним. О смерти узнали в Сан-Марино. Сидели ужинали после победы, настроение отличное. И тут эта новость. Я был в шоке. Буквально дней за пять до этого к нему в гости ездил Дима Молош. Передавал от нас приветы. Вернулся, говорит, Иваныч совсем сдал, похудел. Но все равно никто не думал, что так все закончится, – сказал Стасевич.

 
Теги: Новости
 
 
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич в интервью «Прессболу» вспомнил об выступлении под руководством Владимира Журавеля.
 
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