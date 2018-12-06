«Северсталь»: «В случае отъезда Кодолы в сборную Беларуси, он пропустит четыре матча КХЛ. Клуб не обязан отпускать хоккеиста на товарищеские игры»

Корреспондент Tribuna.сom связался с «Северсталью» и «Визяем» по поводу сообщения ФХБ о том, что клубы КХЛ не отпустили форварда Владислава Кодолы и защитника Ильи Шинкевича в расположение национальной сборной на декабрьский кэмп.

Первыми ответили в пресс-службе «Северстали».

– Владислав Кодола был вызван в сборную Беларуси на предстоящий сбор, но стало известно , что он «не смог получить освобождение от клуба». Это формулировка нашей федерации хоккея. Почему хоккеист не может приехать в сборную?

– Поскольку матчи сборной Беларуси являются товарищескими, то хоккейный клуб не обязан отпускать хоккеиста для участия в них. В случае отъезда Владислава в сборную, он пропустит четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. Поскольку тренерский штаб нуждается в нем, было принято такое решение, – завили в пресс-службе «Северстали».

От «Витязя» пока не удалось получить ответ.

Тренировочный лагерь сборной Беларуси начинается 10 декабря. Затем национальная команда отправится на товарищеский турнир в Норвегию. 13 декабря команда Андрея Сидоренко сыграет с хозяевами соревнований, 14 числа с Францией, а 15 – с Венгрией.

У «Северстали» 9 декабря домашний матч с «Йокеритом», а с 11 по 22 декабря команду ожидает четырехматчевая выездная серия: с московским «Динамо» (11 декабря), «Барысом» (18 декабря), «Авангардом» (20 декабря) и «Салаватом Юлаевым» (22 декабря).