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Чествование БАТЭ пройдет на «Борисов-Арене» 14 декабря
07.12.2018 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу, 14 декабря, на «Борисов-Арене» пройдет церемония чествования БАТЭ в связи с 15-й победой в чемпионате Беларуси, сообщает официальный сайт
Торжество начнется в 17.00. Вход на него будет свободным.
Игроков и тренеров БАТЭ наградят золотыми медалями. Также в рамках церемонии пройдет праздничный фейерверк. Более подробную информацию о мероприятии БАТЭ пообещал опубликовать в ближайшие дни.
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В пятницу, 14 декабря, на «Борисов-Арене» пройдет церемония чествования БАТЭ в связи с 15-й победой в чемпионате Беларуси, сообщает официальный сайт «желто-синих».
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