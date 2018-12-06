Чествование БАТЭ пройдет на «Борисов-Арене» 14 декабря

В пятницу, 14 декабря, на «Борисов-Арене» пройдет церемония чествования БАТЭ в связи с 15-й победой в чемпионате Беларуси, сообщает официальный сайт «желто-синих» .

Торжество начнется в 17.00. Вход на него будет свободным.

Игроков и тренеров БАТЭ наградят золотыми медалями. Также в рамках церемонии пройдет праздничный фейерверк. Более подробную информацию о мероприятии БАТЭ пообещал опубликовать в ближайшие дни.