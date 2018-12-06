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Игорь Криушенко: «Связка Гуцериев-Япринцев вполне реальна и работоспособна. Володя знает белорусский футбол»
07.12.2018 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в беседе в студии радио
«Разговоры, слухи – это дело такое. Они ходят давно и будоражат умы, в первую очередь, болельщиков. Скажу так, если человек с финансовым потенциалом приходит не на год, не на два, а будет выстраивать систему, почему бы и нет?
Понятно, что ему нужны управленцы, которые будут работать с клубом. Связка Гуцериев-Япринцев, считаю, вполне реальна и работоспособна. Володя знает белорусский футбол. Поэтому в этом плане я никаких проблем не вижу.
Не зная окончательных моментов, смысла что-то комментировать нет. Думаю, стоит немножко подождать – и мы все узнаем. Тогда уже можно будет разговаривать о чем-то более конкретном», – считает Криушенко.
Слухи о возможном уходе из минского «Динамо» президента клуба Юрия Чижа появились еще в конце лета. Функционеру принадлежит около 56 процентов акций клуба. Он руководил минчанами 19 лет.
Sport.tub.by
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Игорь Криушенко: «Связка Гуцериев-Япринцев вполне реальна и работоспособна. Володя знает белорусский футбол»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в беседе в студии радио «Спутник» высказал мнение насчет возможных владельцев минского «Динамо».
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