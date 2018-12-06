Игорь Криушенко: «Связка Гуцериев-Япринцев вполне реальна и работоспособна. Володя знает белорусский футбол»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в беседе в студии радио «Спутник» высказал мнение насчет возможных владельцев минского «Динамо».

«Разговоры, слухи – это дело такое. Они ходят давно и будоражат умы, в первую очередь, болельщиков. Скажу так, если человек с финансовым потенциалом приходит не на год, не на два, а будет выстраивать систему, почему бы и нет?

Понятно, что ему нужны управленцы, которые будут работать с клубом. Связка Гуцериев-Япринцев, считаю, вполне реальна и работоспособна. Володя знает белорусский футбол. Поэтому в этом плане я никаких проблем не вижу.

Не зная окончательных моментов, смысла что-то комментировать нет. Думаю, стоит немножко подождать – и мы все узнаем. Тогда уже можно будет разговаривать о чем-то более конкретном», – считает Криушенко.

Слухи о возможном уходе из минского «Динамо» президента клуба Юрия Чижа появились еще в конце лета. Функционеру принадлежит около 56 процентов акций клуба. Он руководил минчанами 19 лет.

Sport.tub.by сообщает , что новым владельцем «Динамо» может стать российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В числе кандидатов на пост президента клуба называют его партнера белорусского IT-предпринимателя Виктора Прокопеню и экс-партнера Чижа Владимира Япринцева. Источник не исключает, что управлять «бело-голубыми» будет тандем Япринцев-Гуцериев.

По информации , «Прессбола» вопрос с новым владельцем клуба может решиться 17 декабря. Издание утверждает, что, вероятнее всего, выбор падет на Прокопеню.