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Заместитель гендиректора минского «Динамо» по маркетингу и коммерческим вопросам: «У нас есть арены, неплохие по меркам Европы команды и исполнители, но нет хорошего ТВ-продукта»

07.12.2018 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель генерального директора минского «Динамо» по маркетингу и коммерческим вопросам Артем Васильев рассказал, как поднять интерес к белорусскому хоккею. 

«Мы сейчас будем заниматься созданием полноценного регламента ОЧБ по маркетингу, который должен стать рабочей инструкцией для клубов. В КХЛ есть положения, которые обязывают работать с болельщиками, продвигать матчи и создавать для зрителей определенный сервис. Все это мы хотим включить и в наш регламент для того, чтобы человек, пришедший на матч, получал все в нормальном и достойном виде. Это касается и питания, и развлечений, и детских зон, и так далее. То есть всего того, чем мы собираемся завлекать людей на хоккей.

Кроме того, нужно сделать так, чтобы ОЧБ стал более привлекательным для партнеров и рекламодателей. Нужно создать потенциал для привлечения бизнес-партнеров. А это все делается через создание аудитории. Но самый главный интерес во всем мире – телевизионные трансляции. В этом направлении нам предстоит большая работа. Это касается и размещения рекламных носителей. В КХЛ с этим тоже поначалу хватало проблем. Стекла были грязными и немытыми. У нас это тоже встречается. Клубам все это не особо интересно, потому что никто им за это претензий не высказывал. Но как ужасно все это выглядит по телевизору!

У нас есть арены, неплохие по меркам Европы команды – два клуба одновременно участвовали в Лиге чемпионов – и исполнители, но нет хорошего ТВ-продукта. Однако уже известно, что к Евроиграм «Белтелерадиокомпания» получит новые ПТС и сможет снимать матчи в высоком разрешении. Благодаря этому появится возможность создать хороший хоккейный ТВ-продукт совместно с БТ, если им это будет интересно. А я уверен, что каждая телекомпания в этом заинтересована. Сейчас же появятся новые камеры, хорошее украшение арен. Это позволит зрителю понимать, что он приходит не в сарай, а в красивый дворец, где дают хорошее зрелище. И классно передать это может лишь ТВ-картинка. И я надеюсь, что это станет основным инструментом продвижения ОЧБ и привлечения партнеров», – сказал Васильев в разговоре с Тарасом Щирым. 

«Динамо» и Федерация хоккея будут вместе продвигать экстралигу. Возможно, появится маркетинг-агентство для всего белспорта

 
 
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Заместитель генерального директора минского «Динамо» по маркетингу и коммерческим вопросам Артем Васильев рассказал, как поднять интерес к белорусскому хоккею.
 
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