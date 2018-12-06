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Скрипель переизбрали главой Белорусской ассоциации гимнастики

07.12.2018 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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7 декабря прошла 11-я отчетно-выборная конференция Белорусской ассоциации гимнастики. Как сообщает Sport.tut.by, главой организации единогласно переизбрали Елену Скрипель. 

Скрипель возглавила Белорусскую ассоциацию гимнастики в 2014 году.

На двух последних чемпионатах мира по спортивной гимнастике Беларусь осталась без медалей. 

На ЧМ-2018 по художественной гимнастике единственную медаль белорусок завоевала Екатерина Галкина. 

 
 
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7 декабря прошла 11-я отчетно-выборная конференция Белорусской ассоциации гимнастики.
 
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