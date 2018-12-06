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Скрипель переизбрали главой Белорусской ассоциации гимнастики
07.12.2018 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
7 декабря прошла 11-я отчетно-выборная конференция Белорусской ассоциации гимнастики. Как сообщает
Скрипель возглавила Белорусскую ассоциацию гимнастики в 2014 году.
На двух последних чемпионатах мира по спортивной гимнастике Беларусь осталась без медалей.
На ЧМ-2018 по художественной гимнастике единственную медаль белорусок завоевала Екатерина Галкина.
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7 декабря прошла 11-я отчетно-выборная конференция Белорусской ассоциации гимнастики.
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