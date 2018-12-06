Cкрипель о своем переизбрании: «Не очень демократично получилось. Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива»

Вновь избранная главой Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель призналась, что ожидала большей активности от молодежи.

– Не очень демократично получилось. Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива. Молодые члены ассоциации торжественно обещали, что через четыре года они обязательно кого-то предложат.



– Мало кто из победителей выборов признает процедуру избрания недемократичной. Почему это сделали вы?

– Эта недемократичность не была искусственно создана. Я провела большую разъяснительную работу среди наших спортсменов и тренеров, чтобы кто-нибудь все-таки выставил свою кандидатуру. Я считаю, что должен быть интерес к этой работе и желание заниматься руководством ассоциацией гимнастики.

Категоричного «нет» не было, но люди попросили меня, сказали: «Дайте нам возможность еще чему-то подучиться». Наши молодые спортсмены пообещали мне, что в следующий раз все-таки выдвинут своего кандидата. Кто? Пока говорить не буду. Они работают сейчас в Международной федерации гимнастики и тренируют.

Вообще я делаю большую ставку на молодежь. Что бы мы ни говорили, у нас есть огромный опыт и знания, есть что показать. Мы должны меняться вместе с тем, как меняется молодое поколение нашей страны. Они должны любить страну так же, как любим страну мы. У них должны быть здоровые амбиции и гордость за то, что они являются гражданами Беларуси.

– В мае 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко задал тренд, согласно которому главами федераций должны быть спортсмены, а не чиновники и бизнесмены. Так почему по этому пути не пошла ассоциация гимнастики? Не готовы спортсмены, о чем вы сказали выше?

– Я не могу сказать, что [со стороны президента] это было указание. Это было пожелание. Отчасти я согласна. Врачи должны врачевать, строители строить, а менеджеры от спорта – заниматься спортивной индустрией. Но также важно, чтобы в ассоциации работали подготовленные специалисты. К сожалению, у нас еще не подготовлен спортивный менеджерский состав. Не было кандидатуры, мы долго вели консультации с Министерством спорта и туризма и Национальным олимпийским комитетом – подбирали эту кандидатуру. В первую очередь я настаивала, чтобы это был человек из спорта. Пришли к такому выводу: предложили оставить мою кандидатуру для подготовки в дальнейшем специалистов из спорта, – сказала Скрипель в интервью Sport.tut.by .