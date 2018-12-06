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Cкрипель о своем переизбрании: «Не очень демократично получилось. Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива»
07.12.2018 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вновь избранная главой Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель призналась, что ожидала большей активности от молодежи.
– Не очень демократично получилось. Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива. Молодые члены ассоциации торжественно обещали, что через четыре года они обязательно кого-то предложат.
– Эта недемократичность не была искусственно создана. Я провела большую разъяснительную работу среди наших спортсменов и тренеров, чтобы кто-нибудь все-таки выставил свою кандидатуру. Я считаю, что должен быть интерес к этой работе и желание заниматься руководством ассоциацией гимнастики.
– В мае 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко задал тренд, согласно которому главами федераций должны быть спортсмены, а не чиновники и бизнесмены. Так почему по этому пути не пошла ассоциация гимнастики? Не готовы спортсмены, о чем вы сказали выше?
– Я не могу сказать, что [со стороны президента] это было указание. Это было пожелание. Отчасти я согласна. Врачи должны врачевать, строители строить, а менеджеры от спорта – заниматься спортивной индустрией. Но также важно, чтобы в ассоциации работали подготовленные специалисты. К сожалению, у нас еще не подготовлен спортивный менеджерский состав. Не было кандидатуры, мы долго вели консультации с Министерством спорта и туризма и Национальным олимпийским комитетом – подбирали эту кандидатуру. В первую очередь я настаивала, чтобы это был человек из спорта. Пришли к такому выводу: предложили оставить мою кандидатуру для подготовки в дальнейшем специалистов из спорта, – сказала Скрипель в интервью
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Cкрипель о своем переизбрании: «Не очень демократично получилось. Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива»
Вновь избранная главой Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель призналась, что ожидала большей активности от молодежи.
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