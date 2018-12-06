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Еременко, Дерябин, Алистров, Сушко и еще 18 игроков попали в заявку молодежной сборной Беларуси на чемпионат мира

07.12.2018 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Молодежная сборная Беларуси завершила чешский кэмп и отправилась в немецкий Фюссен, где выступит на чемпионате мира в дивизионе IA, сообщает сайт ФХБ.

В заявку команды на турнир попали 22 человека.

Вратари: Андрей Грищенко (1999, Беларусь U-20/Гомель),  Никита Толопило (2000, Беларусь U-20/БФСО Динамо). Защитники: Вадим Щечин (2000, Юность), Илья Соловьев (2000, Беларусь U-20/Могилев), Дмитрий Саврицкий (1999, Беларусь U-20/Юность), Владислав Еременко (1999, Калгари, WHL), Никита Зуев (1999, Миссиссога, OHL), Дмитрий Дерябин (1999, Сидар-Рапидс, USHL), Сергей Сапего (1999, Принц-Альберт, WHL). Нападающие: Иван Дроздов (1999, Динамо-Минск, КХЛ/Витебск), Василий Филяев (1999, Беларусь U-20/Металлург), Владимир Алистров (2001, Эдмонтон, WHL), Павел Ажгирей (2000, Беларусь U-20/Неман), Игорь Мартынов (1999, Виктория, WHL), Алексей Протас (2001, Принц-Альберт, WHL), Евгений Оксентюк (2001, Шахтер), Владислав Габрусь (1999, Беларусь U-20/Металлург), Артем Аносов (1999, Беларусь U-20/Юность), Артем Балтрук (1999, Беларусь U-20/Химик), Андрей Павленко (2000, Эдмонтон, WHL), Максим Сушко (1999, Оуэн-Саунд, OHL), Захар Полищук (1999, Беларусь U-20/Металлург). 

 Илья Дроздов присоединится к команде по дороге в Фюссен. 

На чемпионате мира сборная Беларуси стартует 9 декабря матчем с норвежцами. 

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Молодежная сборная Беларуси завершила чешский кэмп и отправилась в немецкий Фюссен, где выступит на чемпионате мира в дивизионе IA, сообщает сайт ФХБ.
 
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