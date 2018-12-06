Лучшие бомбардиры U-20 не прошли в состав молодежной сборной на чемпионат мира

Как уже сообщалось ранее, стал известен состав молодежной сборной Беларуси на чемпионат мира в дивизионе IA.

Закрепиться в ростере команды не смогли защитники Александр Шкрабов (2000) и Владимир Ерменков (1999), нападающие Илья Крылович (2000), Виктор Масилевич (2000), Никита Пышкайло (2000) и Александр Скоренов (1999). Все пятеро представляют U-20 – базовый клуб молодежной сборной, выступающий в экстралиге А. А Скоренов и Пышкайло – лучшие бомбардиры команды, отмечает «Прессбол» .





Скоренов набрал 19 (7+12) очков в 28 матчах, на счету Пышкайло 12 (5+7) баллов в 30 играх.





