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Лучшие бомбардиры U-20 не прошли в состав молодежной сборной на чемпионат мира
07.12.2018 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как уже сообщалось ранее, стал известен состав молодежной сборной Беларуси на чемпионат мира в дивизионе IA.
Закрепиться в ростере команды не смогли защитники Александр Шкрабов (2000) и Владимир Ерменков (1999), нападающие Илья Крылович (2000), Виктор Масилевич (2000), Никита Пышкайло (2000) и Александр Скоренов (1999). Все пятеро представляют U-20 – базовый клуб молодежной сборной, выступающий в экстралиге А. А Скоренов и Пышкайло – лучшие бомбардиры команды, отмечает
Скоренов набрал 19 (7+12) очков в 28 матчах, на счету Пышкайло 12 (5+7) баллов в 30 играх.
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Как уже сообщалось ранее, стал известен состав молодежной сборной Беларуси на чемпионат мира в дивизионе IA.
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