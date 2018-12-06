«Гомель» проиграл 11 из 12 последних матчей в экстралиге

В очередном матче экстралиги «Гомель» проиграл «Динамо» Молодечно (1:3).

Таким образом, продолжилась неудачная серия команды Олега Хмыля в экстралиге. После победы над U-20 18 октября «Гомель» проиграл 11 из 12 матчей. Единственную победу на этом отрезке «рыси» одержали над «Лидой» (2:0). В 12 играх команда набрала 5 очков.

В 29 матчах «Гомель» набрал 41 очко и занимает пятое место в экстралиге А.